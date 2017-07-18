Ростуризм разработал программу путешествий для пенсионеров и инвалидов

Ростуризм разработал программу развития туризма для пенсионеров и инвалидов. Как передаёт ТАСС
, об этом во вторник, 18 июля, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Мы в Федеральном агентстве по туризму считаем необходимым создать условия для доступных путешествий по нашей стране. Это важно сделать для пенсионеров, это важно сделать для инвалидов", — заявил Сафонов.
По словам главы Ростуризма, значительное количество российских инвалидов практически не путешествуют. Он отметил, что акцент в программе сделают на невысокий туристский сезон — это позволит увеличить турпоток в это время.
"Мы разработали соответствующую программу, и надеюсь, что такая программа будет востребована", — отметил чиновник.
В мае в Калининградской области провели
проект "Путешествие мечты". Семь героев приехали из Сергиева Посада, Уфы, Тимашевска, Саки и Ногинска, чтобы побывать на море и увидеть калининградские достопримечательности. Идея проекта принадлежит москвичке Марии Решетовой и калининградке Светлане Нигматуллиной. Светлана — первый гид-экскурсовод в инвалидной коляске. Она занимается развитием
доступного туризма.
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