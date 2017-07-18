Ростуризм разработал программу путешествий для пенсионеров и инвалидов

Ростуризм разработал программу развития туризма для пенсионеров и инвалидов. Как передаёт ТАСС , об этом во вторник, 18 июля, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы в Федеральном агентстве по туризму считаем необходимым создать условия для доступных путешествий по нашей стране. Это важно сделать для пенсионеров, это важно сделать для инвалидов", — заявил Сафонов.

По словам главы Ростуризма, значительное количество российских инвалидов практически не путешествуют. Он отметил, что акцент в программе сделают на невысокий туристский сезон — это позволит увеличить турпоток в это время.

"Мы разработали соответствующую программу, и надеюсь, что такая программа будет востребована", — отметил чиновник.