Единственный в России гид-колясочник разработала к ЧМ-2018 экскурсии для инвалидов

Калининградка Светлана Нигматуллина — первый и единственный в России дипломированный гид на коляске — разработала экскурсионный тур для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.



Нигматуллина намерена предложить тур для маломобильных людей российским и зарубежным туристам — гостям чемпионата мира по футболу — 2018.

Идея организовать путешествие по Калининграду и области для людей, передвигающихся, как и я, на инвалидной коляске, возникла после знакомства с Марией Решетовой — автором известного социального проекта "Опора", направленного на оказание психологической помощи людям с тяжёлыми заболеваниями. Собственно, это наш совместно разработанный тур, который мы назвали "Путешествия мечты", — рассказала Нигматуллина.



Первая группа туристов отправится в "Путешествия мечты" в начале мая. В группе 12 человек (половина — с инвалидностью, вторая половина — сопровождающие). На приглашение, которое Светлана озвучила в январе этого года на вебинаре о путешествиях для людей с инвалидностью, откликнулись жители из нескольких регионов России, а также из Казахстана.



Недельное путешествие начнётся 3 мая в Калининграде с обзорной экскурсии по городу, посещения старинного Кафедрального собора и прослушивания в нём концерта органной музыки. Побывают гости и в знаменитом далеко за пределами России Музее Мирового океана, а также в единственном в стране музее одного минерала — Музее янтаря. И даже совершат поездку в польский Гданьск.

Для путешествия в Калининграде нами выбраны объекты с учётом их максимальной доступности для инвалидов-колясочников", — отметила Нигматуллина. По её словам, для людей с особенными потребностями будет забронирован отель с адаптированными номерами в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря. И даже яхта, прогулка на которой предусмотрена туром.

По словам гида, число участников тура ограничено возможностями специального транспорта, хотя они кратно расширились после получения одной из турфирм экскурсионного автобуса для инвалидов-колясочников. В нём могут разместиться как маломобильные группы населения, так и обычные туристы.