Власти города намерены купить в Белоруссии технику для уборки улиц

Администрация Калининграда планирует закупить в Белоруссии специализированную малогабаритную технику для уборки дорог и тротуаров. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил журналистам глава города Александр Ярошук.

По словам чиновника, уборочные машины намерены приобрести уже в этом году.

"Вчера был в Минске и смотрел специализированную малогабаритную технику, мне она понравилась. В этом году будем покупать приличное количество ", – заявил Ярошук.

Глава города отметил, что в ближайшие два года на дорогах и тротуарах работы по уборке будут вестись механизированным способом.