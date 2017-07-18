Власти города намерены купить в Белоруссии технику для уборки улиц

Администрация Калининграда планирует закупить в Белоруссии специализированную малогабаритную технику для уборки дорог и тротуаров. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил журналистам глава города Александр Ярошук.
По словам чиновника, уборочные машины намерены приобрести уже в этом году.
"Вчера был в Минске и смотрел специализированную малогабаритную технику, мне она понравилась. В этом году будем покупать приличное количество ", – заявил Ярошук.
Глава города отметил, что в ближайшие два года на дорогах и тротуарах работы по уборке будут вестись механизированным способом.
Всего в 2017 году на уборку калининградских улиц потратят
405,8 млн рублей. Отказаться от идеи ручной уборки снега в городе предложил
бывший руководитель МУП "Чистота" Владимир Абрамов.
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