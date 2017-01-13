Надо не дворников посылать снег мести, а покупать "бобкеты"

— Владимир Эдуардович, вас назначили руководителем "Чистоты" в декабре, в самый непростой период. Зимой к вашему предприятию много вопросов и претензий. Тяжело, наверно, сразу попасть под такой прессинг?

— Я человек не новый и в самой "Чистоте", и в сфере благоустройства вообще. Есть опыт руководства компаниями, занимавшимися уборкой дорог и тротуаров в Ленинградском и Центральном районах. В штате было около 80 человек, 16 единиц различной техники — по сути, наша организация была второй в городе после "Чистоты". Но так получилось, что фирму мы закрыли, передали технику "Чистоте", а сам я перешёл сюда начальником производства.

— Снег выпал неделю назад, но до сих пор на многих дорогах его не убрали, хотя по нормативам техника должна прийти не позднее чем через 4—8 часов.

— Как получилось? Выпали осадки, за час с +6 погода изменилась до -6 градусов. Образовалась шуга. Где дворники успели её снять, там дороги почищены, люди нормально ходят, где не успели — там и песко-соляная смесь уже даже не берёт. У наших машин колёса примерзали.

— Вы сами как оцениваете работу предприятия после новогодних снегопадов?

— Первостепенные улицы мы обработали нормально. Остальные чистим по мере возможности. По ночам выходили на дороги по 13 единиц (включая ЗИЛы), каждая машина по 6—8 рейсов совершала. Днём — меньше: труднее ездить, да и смысла особого нет. Инциденты бывали неприятные: однажды в легковушку попало камнем от пескоразбрасывателя, водитель такой скандал закатил.

— Какую смесь высыпают в Калининграде и в каких объёмах?

— Разбрасываем песко-соляную смесь, а в центре города — галит (соль). За последние дни высыпали 2 700 тонн первой и 140 — второй.

— Хотелось бы понять принцип работы вашего предприятия. Вы реагируете на жалобы населения или ждёте команды от городских властей и ГИБДД?

— Все водители спецтехники начинают работу там, где положено. И это не только центр города. Конечно, если какая-то машина вышла из строя, на некоторых улицах уборка затягивается.

Начинаем рабочий день традиционно с мостов, поскольку это объекты повышенной опасности.

Бывает, на некоторые участки обращает внимание ГИБДД, администрация. К нашему диспетчеру обращаются и граждане: кто напрямую, кто через ЕДДС. Оператор у нас работает круглосуточно. Отдельные поручения, просьбы мы стараемся выполнять оперативно, мастер направляет на место бригаду.

— Минусовая температура, как правило, прогнозируется. Можно заранее посыпать дороги?

— Если мы знаем, что наступают морозы, то отправляем технику в дальние точки. Например, на ул. Дзержинского. Там она ждёт команды и оттуда же начинает движение в сторону центра, подъезжает к предприятию уже пустой, заново загружается и отправляется на маршруты.

В начале января мы сразу же бросили все силы на уборку тротуаров и дорог. Но калининградцы должны понимать, что дворников у нас всего 470, а должно быть 700. Около 70% дворников — пенсионеры, а часть из них — бабушки. Ждать от них подвигов не приходится. Некоторые берут по два участка, но понятно, что в такую погоду работать оперативно они не могут.

— А с чем связан дефицит?

— Людей не устраивает оплата труда. За работу на одном участке они получают около 12—15 тыс. рублей.

У нас есть мобильная бригада в составе 30 человек. На самые важные объекты мы этих мужиков бросаем, работают они добротно. У всех есть ледорубы, они разбрасывают песко-соляную смесь, если есть такая необходимость.

— Ледорубы не портят плитку?

— На плитке ледорубами не работают — только на асфальте. Дворники должны это понимать. На тротуарах с плиткой используют песко-соляную смесь, а потом убирают образовавшуюся жижу.

— Проблему с дворниками озвучивали и ваши предшественники, но платить работникам больше не стали, люди не идут. У вас есть идеи, как выходить из положения?

— Нужно переходить на механизированную уборку. Вместо дворников выпускать машинки наподобие "бобкетов". Одна такая заменяет до 10 дворников, представляете? И качественно, и быстро. Такие машинки убирают и зимой, и летом.

— Чем они так хороши?

— Они работают по принципу пылесоса: втягивают в себя весь мусор — в специальный контейнер. Спереди щётками чистят дороги, а сзади разбрасывают реагенты. Зимой на них надевается миниатюрный пескоразбрасыватель.

— Когда же такие будут в Калининграде?

— У нас уже есть одна, ждём вторую. Будут работать на тротуарах.

— А сколько нужно городу?

— Если иметь 5-7 штук, то мы центральную часть убирали бы очень быстро и качественно. Будет больше — начнём чистить не только центр.

У нас сейчас белорусская техника, которая пыль да грязь сметает на обочину, а потом ветром всё выносит обратно. Это трата денег городских. Надо переходить на "пылесосы". У нас такие есть, но слабенькие.

— Сколько всего машин сейчас работает в Калининграде?

— Техники у нас очень мало: 11 КамАЗов, есть ещё ЗИЛы 2004—2007 годов выпуска. Они выползают — и мы их аварийкой тут же обратно затаскиваем. Только зря тратим деньги бюджета на их ремонт.

— А вы доносили до городских властей эту информацию? Есть надежда, что нужная техника к вам всё-таки придёт?

— Были намерения уже в этом году приобрести 15 КамАЗов — точнее, они уже должны были быть закуплены, но что-то наверху, в администрации города, не сложилось. Мы на них рассчитываем в ближайшей перспективе.

— Как вы считаете, может ли муниципальное предприятие эффективно работать в такой сфере, как уборка города?

— Конечно, предприятие должно быть государственным, а не частным.