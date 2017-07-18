Ярошук предложил срубить две ели у Музея янтаря и перенести на их место торговый павильон

Власти Калининграда планируют перенести торговый павильон у Музея янтаря в правую сторону, чтобы он не загораживал вид на Росгартенские ворота. Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда сообщил глава города Александр Ярошук.

Чтобы сдвинуть палатку, вероятнее всего, придется срубить две ели на площади Василевского, а также сократить пространство для пешеходов. В торговом павильоне у Росгартенских ворот сейчас размещаются киоск с прессой и магазин хлебобулочных изделий.

"Дал поручение перенести правее палатку, которая загораживает вид Росгартенских ворот. Пусть даже на пешеходный тротуар, зато сразу откроется вид на историческое место вместо двух ёлочек. Если можно их пересадить, сделаем это, если нет, просто вырубим", – отметил Ярошук.