В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев
В июне 2017 года администрация Калининграда выдала разрешения на вырубку 800 деревьев в городской черте. Об этом сообщает газета "Страна Калининград"
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Вырубки разрешено произвести у Музея янтаря (14 деревьев), у БСМП (22 дерева), на Ялтинской (447 деревьев и 27 кустов), Герцена (114 деревьев и 55 кустов), набережной Карбышева (164 дерева и 27 кустов), а также на Тенистой аллее (39 деревьев).
В июне мэрия выдала порубочные билеты почти на 1000 деревьев. По закону человек или компания, производящие вырубки, должны выплатить стоимость уничтоженных растений и провести компенсационные высадки. Отмечается, что с 2012 года в Калининграде высадили 3269 деревьев и кустов. В прошлом году, например, в городе таким образом посадили всего шесть деревьев и 107 кустов — на проспекте Мира и ул. Алданской.
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