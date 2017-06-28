В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев

В июне 2017 года администрация Калининграда выдала разрешения на вырубку 800 деревьев в городской черте. Об этом сообщает газета "Страна Калининград"



Вырубки разрешено произвести у Музея янтаря (14 деревьев), у БСМП (22 дерева), на Ялтинской (447 деревьев и 27 кустов), Герцена (114 деревьев и 55 кустов), набережной Карбышева (164 дерева и 27 кустов), а также на Тенистой аллее (39 деревьев).



В июне мэрия выдала порубочные билеты почти на 1000 деревьев. По закону человек или компания, производящие вырубки, должны выплатить стоимость уничтоженных растений и провести компенсационные высадки. Отмечается, что с 2012 года в Калининграде высадили 3269 деревьев и кустов. В прошлом году, например, в городе таким образом посадили всего шесть деревьев и 107 кустов — на проспекте Мира и ул. Алданской.