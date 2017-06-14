У Музея янтаря укладывают польскую плитку, которая будет менять цвет

В Калининграде возле Музея янтаря кладут польскую плитку особой толщины и износостойкости, которая будет менять свой цвет в зависимости от погоды. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде".



Новый сквозной тротуар из плитки, имитирующей орденский кирпич, строят от набережной Верхнего озера на улице Невского.



"Плитка польская, "Старый город" называется, — рассказал прораб стройки Павел Саенко. — Такого в городе не было ещё, мы первые её используем. Плитка очень дорогая и качественная, толщина её — восемь сантиметров. Марка её — М-400, износостойкая то есть. Кроме того, она меняет цвет в зависимости от погодных условий. В дождь она одна, когда сухо — другая".