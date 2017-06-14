У Музея янтаря укладывают польскую плитку, которая будет менять цвет
Фото: "Комсомольская правда в Калининграде"
Новый сквозной тротуар из плитки, имитирующей орденский кирпич, строят от набережной Верхнего озера на улице Невского.
"Плитка польская, "Старый город" называется, — рассказал прораб стройки Павел Саенко. — Такого в городе не было ещё, мы первые её используем. Плитка очень дорогая и качественная, толщина её — восемь сантиметров. Марка её — М-400, износостойкая то есть. Кроме того, она меняет цвет в зависимости от погодных условий. В дождь она одна, когда сухо — другая".
За границами пешеходной дорожки будет вымощен булыжник. А от проезжей части тротуар отделит широкая площадка, на которой планируется посеять газонную траву. Ранее сообщалось, что у Музея янтаря ради реконструкции тротуара спилили 14 деревьев.
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