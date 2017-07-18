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Главная Новости Общество

Сроки за создание "групп смерти" планируют увеличить вдвое

11:06
  393 1
Архив Клопс.Ru
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовного наказания за склонение к суициду, которое привело к смерти человека. Документ опубликован на сайте думы.
 
Законопроект разработали депутаты от "Единой России". Они предлагают увеличить срок заключения с 5 до 10 лет, если преступление совершено в отношении двух или более лиц. Авторы законопроекта подчёркивают, что поправки коснутся в первую очередь организаторов "групп смерти". Также депутаты планируют давать до 15 лет тюрьмы тем, чьими жертвами становятся дети, беременные женщины и лица, находящиеся в беспомощном или зависимом положении.
 
Законопроект внесли на рассмотрение 17 июля. 19 июля его планируют принять в первом чтении, 21 июля – во втором и третьем.
 
В мае 2017 года Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Поводом для этого стали сообщения о "группах смерти" в интернете. В июне 2017 года Следственный комитет завершил расследование в отношении Филиппа Будейкина, который был администратором "групп смерти" под псевдонимом Филипп Лис.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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nokia6680
nokia6680 #
12:00
да лучше бы за безделье и тупые законопроекты начали штрафовать и увольнять педутатов...
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