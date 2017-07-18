Сроки за создание "групп смерти" планируют увеличить вдвое
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовного наказания за склонение к суициду, которое привело к смерти человека. Документ опубликован
на сайте думы.
Законопроект разработали депутаты от "Единой России". Они предлагают увеличить срок заключения с 5 до 10 лет, если преступление совершено в отношении двух или более лиц. Авторы законопроекта подчёркивают, что поправки коснутся в первую очередь организаторов "групп смерти". Также депутаты планируют давать до 15 лет тюрьмы тем, чьими жертвами становятся дети, беременные женщины и лица, находящиеся в беспомощном или зависимом положении.
Законопроект внесли на рассмотрение 17 июля. 19 июля его планируют принять в первом чтении, 21 июля – во втором и третьем.
В мае 2017 года Госдума приняла законопроект
об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Поводом для этого стали сообщения о "группах смерти" в интернете. В июне 2017 года Следственный комитет завершил расследование
в отношении Филиппа Будейкина, который был администратором "групп смерти" под псевдонимом Филипп Лис.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.