Сроки за создание "групп смерти" планируют увеличить вдвое

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовного наказания за склонение к суициду, которое привело к смерти человека. Документ опубликован на сайте думы.

Законопроект разработали депутаты от "Единой России". Они предлагают увеличить срок заключения с 5 до 10 лет, если преступление совершено в отношении двух или более лиц. Авторы законопроекта подчёркивают, что поправки коснутся в первую очередь организаторов "групп смерти". Также депутаты планируют давать до 15 лет тюрьмы тем, чьими жертвами становятся дети, беременные женщины и лица, находящиеся в беспомощном или зависимом положении.

Законопроект внесли на рассмотрение 17 июля. 19 июля его планируют принять в первом чтении, 21 июля – во втором и третьем.