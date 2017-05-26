Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за создание "групп смерти"
Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых "групп смерти" в интернете, в которых несовершеннолетних призывают к совершению суицидов. Об этом сообщает
ТАСС.
В первом чтении законопроект приняли 19 апреля. Авторы инициативы предложили внести изменения в Уголовный и Процессуальный кодексы. В УК планируется внести новые статьи за склонение детей к совершению самоубийства и организацию деятельности, сопряжённой с побуждением граждан к совершению суицида. Максимальным наказанием будет шесть лет лишения свободы.
Действующая статья Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства" дополняется нормами о повышении ответственности за доведение до суицида несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за такие действия — восемь лет лишения свободы.
Законопроект о "группах смерти" внесла в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая
, которая назвала администраторов сообществ "дистанционными убийцами". Он предполагает внести в УК три новые статьи: о склонении к самоубийству либо помощи в его совершении, об организации склонения к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в угрожающую жизни деятельность. В марте законопроект поддержал Владимир Путин
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.