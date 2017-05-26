Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за создание "групп смерти"

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых "групп смерти" в интернете, в которых несовершеннолетних призывают к совершению суицидов. Об этом сообщает ТАСС.



В первом чтении законопроект приняли 19 апреля. Авторы инициативы предложили внести изменения в Уголовный и Процессуальный кодексы. В УК планируется внести новые статьи за склонение детей к совершению самоубийства и организацию деятельности, сопряжённой с побуждением граждан к совершению суицида. Максимальным наказанием будет шесть лет лишения свободы.



Действующая статья Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства" дополняется нормами о повышении ответственности за доведение до суицида несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за такие действия — восемь лет лишения свободы.