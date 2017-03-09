12 лет за "группы смерти": Путин поддержал уголовное наказание за склонение к суициду в интернете

Владимир Путин поддержал поправки к законодательству, позволящие привлекать к уголовной ответственности администраторов "групп смерти". Об этом сообщает Российская газета

Заявление президента прозвучало на расширенном заседании коллегии МВД, где подводили итоги ушедшего года. Путин отметил, что одним из важнейших приоритетов является борьба с экстремизмом и пропагандой насилия. По его словам, экстремисты всё чаще используют в своих целях интернет и социальные сети. Отдельной угрозой он назвал распространение "групп смерти".

"В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Госдумы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства, – заявил Путин. – Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность".

Поправки, которые позволят давать до 12 лет лишения свободы тем, кто склоняет несовершеннолетних к суициду в соцсетях, были внесены в Госдуму по инициативе вице-спикера Ирины Яровой. Она назвала администраторов "групп смерти" дистанционными убийцами.