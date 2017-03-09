12 лет за "группы смерти": Путин поддержал уголовное наказание за склонение к суициду в интернете
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Владимир Путин поддержал поправки к законодательству, позволящие привлекать к уголовной ответственности администраторов "групп смерти". Об этом сообщает Российская газета
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Заявление президента прозвучало на расширенном заседании коллегии МВД, где подводили итоги ушедшего года. Путин отметил, что одним из важнейших приоритетов является борьба с экстремизмом и пропагандой насилия. По его словам, экстремисты всё чаще используют в своих целях интернет и социальные сети. Отдельной угрозой он назвал распространение "групп смерти".
"В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Госдумы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства, – заявил Путин. – Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность".
Поправки, которые позволят давать до 12 лет лишения свободы тем, кто склоняет несовершеннолетних к суициду в соцсетях, были внесены в Госдуму по инициативе вице-спикера Ирины Яровой. Она назвала администраторов "групп смерти" дистанционными убийцами.
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