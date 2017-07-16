Прокуратура оштрафовала "Аэрофлот" и ещё шесть перевозчиков за задержки рейсов в Москве

Транспортная прокуратура с начала 2017 года оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Как передаёт ТАСС , об этом сообщила старший помощник прокурора ведомства Екатерина Короткова.

В большинстве случаев рейсы откладывались из-за погодных условий, но в ряде случаев причиной стало отсутствие резервных самолётов или техническое состояние воздушного транспорта. В этом году прокуратура возбудила 14 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией") в отношении семи перевозчиков. Это "Аэрофлот", "Победа", "Северный Ветер", Royal Flight, Red Wings, АК "РусЛайн" и "Газпром авиа".

Штрафы составляют 25 тыс. для должностных лиц и 100 тыс. для юридических лиц. Помимо того, внесли четыре представления об устранении нарушений закона. Чётырёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Информация о нарушениях при предоставлении услуг пассажирам передаётся в Роспотребнадзор.