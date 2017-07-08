В Храброво задерживается прилёт и вылет рейса Калининград — Энфида

В субботу, 8 июня, в аэропорту Храброво задерживается прилёт и вылет рейса Калининград — Энфида. Сообщение об этом есть на онлайн-табло аэропорта.

Самолёт из Туниса с номером рейса ZF3908 должен был прилететь в Калининград в 16:25. В связи с задержкой прибытия задерживается и вылет из Калининграда рейса ZF3907, который был назначен на 17:45. В пресс-службе аэропорта не сообщили причины задержки рейса из Туниса и времени прибытия самолёта.

"Если Энфида сегодня не прилетит, рейс будет перенесен на завтра. В таком случае пассажиры, которые ждут вылета, не улетят. Поэтому прежде всего мы ждём Энфиду", — сообщили в пресс-службе аэропорта.