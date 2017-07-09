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Главная Новости Транспорт

"В Храброво даже присесть негде": как пассажиры отменённого чартера в Тунис потеряли два дня отпуска

14:30
  3864 1
Архив Клопс.Ru
Вылет чартерного авиарейса Калининград – Энфида задержали больше чем на сутки. Он был дважды перенесён: на 17:45, а позже на 20:30. В итоге субботний вылет из Храброво был отменён и назначен на воскресенье, 9 июля, в 18:20. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
 
Как провести в аэропорту Храброво весь день в мечтах об африканском зное, а потом вместо этого попасть на салют в честь Дня родного города, проверил на себе корреспондент Клопс.Ru.
 
"Изначально вылет рейса номер ZF3709, который должен был доставить калининградцев в Тунис, был намечен на 14:30 в субботу, 8 июля. Девушка из турагентства убедительно просила приехать в аэропорт за пару-тройку часов до вылета, несмотря на то, что мы уже зарегистрировались онлайн: "Всё-таки международный рейс, надо заблаговременно сдать багаж и, вообще, мало ли что…".
 
Купальник в чемодане, собака пристроена, доллары куплены, такси до Храброво заказано. Вновь звонок из турагентства: "Ваш рейс отложен. Вылет в 17:45. По каким причинам – неизвестно. Нам просто пришло электронное письмо от туроператора".
 
Загвоздка в том, что многих жителей не регионального центра, а, например, Гусева или Черняховска, это сообщение застало уже на полпути к аэропорту. Эти люди были вынуждены всё-таки доехать до Храброво – рейсовый автобус не развернёшь, таксист тоже денег не вернёт. В итоге добрая часть горе-туристов прибыла в аэропорт уже к полудню.
 
Мы же подоспели к дверям аэровокзала около трёх часов дня, теша себя шальной надеждой, что вдруг тунисские пилоты передумали вылетать на ночь глядя и всё-таки поднялись в небо чуть раньше запланированного времени.
 
Первое, что насторожило: ни над одной из стоек не горела надпись "Энфида". Подойдя к одной из освободившихся сотрудниц аэропорта, которая должна была регистрировать пассажиров на рейс до Москвы, узнали, что получить посадочный талон и сдать багаж можно прямо здесь. Но тут выясняется, что вылет вновь перенесли и теперь старт назначен уже на 20:30.
 
"И то не факт!" – подчеркнула девушка и предложила за разъяснениями обратиться в справочную.
 
В справочной развели руками и многозначительно протянули: "Это же чартер. На таких рейсах до 20 часов задержки – это нормально. Вот ваш самолёт всё никак из Туниса не вылетит. Мы не знаем почему. Все вопросы к авикомпании".
 
Засомневавшись, что дозвонимся до Azur Air и получим внятный ответ на русском языке, мы посчитали: во сколько, учитывая новое расписание, мы будем в отеле. Оказалось, заселение в номера нам грозит не раньше часа ночи. Сутки прочь из оплаченного отдыха по системе "всё включено".
 
С печалью пришлось констатировать, что добрую часть этих самых суток мы провели стоя в аэропорту. Причём, перегороженный в рамках реконструкции, он стал настолько тесен и душен, что многие пассажиры предпочли ожидать вылета под моросящим дождиком на улице.
 
Сесть внутри здания аэропорта категорически негде – дети лежали на чемоданах, взрослые пытались примостится на трубы, торчащие из пола, или хотя бы прислониться к стене.
 
"Совсем негде сесть? Вы с ребёнком? Ох! Ну, я могу дать вам наш стул. Можете даже его выкатить в зал, – виновато улыбаясь, вздыхает сотрудница справочной службы аэропорта и указывает на офисное кресло на колесиках. – Это всё из-за реконструкции здания. Каждый день нам обещают, что терминал новый откроют, но всё никак. Сами ждём, не дождемся".
 
В помещении, которое из-за размеров больше напоминает коридор, чем зал ожидания, отовсюду доносились возмущенные голоса, повествующие кому-то на другом конце мобильного телефона о том, что рейс опять отложен и что ждать в таких условиях уже больше невмоготу. 
 
"Да наш самолёт ещё даже не в воздухе!", – вдруг воскликнула одна из женщин, когда стрелка на часах уже приближалась к пяти вечера. Оказалось, что её супруг заглянул на интернет-сервис, мониторящий небесное пространство.
 
Учитывая, что лететь из северной части Африки до Калининграда чуть меньше четырёх часов, все находящиеся рядом сразу поняли, что и в обещанные 20:30 самолёта ждать не стоит.
 
Толпа начинала роптать всё с большим энтузиазмом. Причём к недовольным присоединились ещё и люди, встречающие тех калининградцев, которые должны были вернуться этим самолётом на родину. Кстати, как всё устроилось у наших соотечественников, застрявших на другом континенте – тоже загадка.
 
Примерно через час женский голос из динамиков огласил приговор: "Рейс ZF-3907 "Калининград-Энфида" отменен. Пассажиров просят пройти в багажное отделение". Видимо, чтобы хоть как-то нивелировать произведенный неприятным известием эффект, всем неулетевшим в Тунис, предложили бесплатно попить воды в кафетерии.
 
Ещё не успевшие осознать всю неприятность своего положения калининградцы побрели получать багаж обратно. Уже возле конвейера туристы, поняв, что недовольных таким поворотом событий около сотни человек, сплотились и решили наконец-то потребовать внятных разъяснений у руководства аэропорта. Старшая смены – приятная блондинка, с завидным терпением продолжала в сотый раз вежливо отвечать каждому вновь подошедшему к ней на одни и те же вопросы: "Вылет намечен на завтрашний вечер. Сейчас мы вам поставим отметку в билете. Предъявляйте претензии туроператору. Где-то через час подъедет представитель компании – он вам скажет и про гостиницу и про питание".
 
Ни представитель турагентства, ни представитель туроператора в аэропорт не приехали. Через час пришла сотрудница всё того же Храброво в ярко-салатовой форменной жилетке и с рацией в руках. Женщина начала составлять список тех, кто желает переночевать в гостинице (изначально таковых набралось около семидесяти человек) и попутно пытаться угомонить орущих ей в ухо что-то про голодных детей, потерянные дни отпуска и заработанные потом и кровью деньги туристов.
 
"Не мог ваш самолёт прилететь сегодня ещё позже, потому что Храброво работает до девяти вечера. Аэропорт его не примет. А завтра на весь день посадочная полоса расписана для других рейсов, поэтому у вас будет вылет только вечером", – сквозь зубы, чтобы не сорваться на крик, цедила уже выходящая из себя женщина в жилетке.
 
Спустя час, когда толпе удалось выторговать у сотрудницы аэропорта хотя бы гостиницу, где людей покормят завтраком, в автобус уселось только полсотни человек. Всех покормили скромным ужином в кафе, а потом на том же автобусе доставили в гостиницу "Калининград", где расселили по номерам.
 
Так калининградцы, которые думали, что в день рождения своего города будут уже на берегу Средиземного моря, вновь оказались в родных пенатах. Они как раз успели послушать "Иванушек Int." и посмотреть праздничный салют. Это стало единственным приятным бонусом за два выходных дня, проведённых в аэропорту. Следующий вылет авиарейса "Калининград-Энфида" назначен на воскресенье, 9 июля, 18:20". Если повезет.
 
В пресс-службе аэропорта Клопс.Ru сообщили, что прибытие самолёта в Калининград ожидается в воскресенье, 9 июля, в 16:40. Планируется, что воздушное судно ZF3907 полетит в Энфиду сегодня: рейс назначен на 18:20. Причины задержки рейса из Туниса в пресс-службе не сообщили.
 
"Это задержка в аэропорту вылета – мы к ним отношения не имеем. У нас это фиксируется как "неприбытие воздушного судна". И для нас важно оповестить пассажиров об этом. Сейчас в расписании рейс стоит, мы ожидаем его. Но от нас не зависит его прибытие. В случае если самолёт не прилетит, пассажиров поселят в гостиницу. С ними со вчерашнего дня должны были работать и представители турфирмы, и представители авиакомпании", – рассказали в пресс-службе аэропорта Храброво.
 
В call-центр авиакомпании Azur Air Клопс.Ru отметили, что в субботу рейс был отменён из-за задержки в Челябинске. Причины этого не сообщаются.
 
"Он в Челябинске долго стоял, из-за этого сдвинулись все последующие рейсы. Самолёт уже в Энфриде, скоро уже будет вылетать в Калининград", – сообщила диспетчер. 
 
Ранее сообщалось, что в субботу, 8 июня, в аэропорту Храброво задерживается прилёт и вылет рейса Калининград — Энфида. Самолёт из Туниса с номером рейса ZF3908 должен был прилететь в Калининград в 16:25.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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v3lbzajtc
v3lbzajtc #
20:12
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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