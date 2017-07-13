20 калининградцев подали заявки на участие в марафоне в поддержку потерявшего руки подростка

Около двадцати калининградцев подали заявки на участие 22 июля в благотворительном марафоне в поддержку 16-летнего жителя Барнаула Ярослава Шишова, который потерял руки, спасая котёнка
. Об этом рассказала один из организаторов марафона — Яна Портунова.
"Это очень мало, мы надеемся на тех людей, которые придут просто посмотреть на собак. Это ведь мероприятие не только для собачников, мы хотим, чтобы к нам пришли семьи с детьми. Оставлять деньги или нет — это желание каждого. В любом случае вход на выставку будет свободным", — сообщила организатор.
За прошедшую неделю удалось собрать семь тысяч рублей. Этого недостаточно. По словам Портуновой, планируется собрать в пять раз больше, чтобы перевести в помощь ребёнку действительно весомую сумму.
Зарегистрироваться для участия в марафоне можно, отправив заявку на электронную почту 79633507576@ya.ru.
22 июля в парке посёлка Янтарного пройдёт благотворительная выставка собак "Обнимая сердцем". В программе марафона — костюмированное шоу, показательные выступления спортивных собак, фотосессия, розыгрыши призов, ярмарка hand-made-продукции. Все вырученные средства пойдут на реабилитацию и покупку биопротезов для Ярослава Шишова. Подросток потерял руки из-за термических ожогов
, снимая котёнка с дерева, расположенного рядом с трансформаторной будкой.
Более подробную информацию о Ярославе можно получить в группе по сбору средств "ВКонтакте"
, о самом мероприятии — на его странице в Facebook
.
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