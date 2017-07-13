В Калининграде собирают деньги на протезы для подростка, который потерял руки, спасая котёнка

В парке посёлка Янтарного в субботу, 22 июля, пройдёт благотворительная выставка собак для сбора средств на протезы, необходимые школьнику из Барнаула. Об этом Клопс.Ru рассказали организаторы мероприятия.
16-летний Ярослав Шишов, снимая с дерева котёнка, получил сильнейшие ожоги рук из-за расположенной рядом трансформаторной будки. Обе конечности подростку пришлось ампутировать, сейчас он находится в больнице. Ярославу нужны биопротезы, которые позволят ему выполнять простые движения. Как стало известно в среду, 12 июля, требуется сумма, эквивалентная 5 млн рублей — такой счёт выставили немецкие специалисты.
На сегодня собран миллион. Калининградцы могут внести свою лепту в оказание помощи Ярославу. В программе благотворительного марафона — конкурсы для детей и собак, фотосессия, ярмарка творческих работ, аукцион и многое другое.
Например, хозяева и их питомцы могут принять участие непосредственно в выставке. Классификация собак по возрасту:
— супербеби (3–5 месяцев),
— беби (5–7 месяцев),
— щенки (7–9 месяцев),
— юниоры (9–12 месяцев),
— подростки (12–18 месяцев),
— мудрейшие (от 7 лет).
Запланированные конкурсы:
— "Юный хендлер" (собака не обязательно должна быть записана на выставку),
— весёлый квест "Мой лучший друг" (участие со своей собакой в предлагаемых испытаниях, условия которых дети получат непосредственно во время квеста),
— "Хендлер 18+",
— конкурс костюмов собак,
— конкурс креативных стрижек собак,
— конкурс "Ребёнок и собака".
Зарегистрироваться для участия можно, отправив заявку на электронную почту 79633507576@ya.ru. Все вырученные от проведения мероприятия средства пойдут на реабилитацию и покупку биопротезов для Ярослава Шишова.
Более подробную информацию о Ярославе можно получить в группе по сбору средств "ВКонтакте"
, о самом мероприятии — на его странице в Facebook
.
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