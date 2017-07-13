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Главная Новости Общество

48% россиян верят, что переговоры Трампа и Путина улучшат российско-американские отношения

10:49
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Фото: Facebook / Дональд Трамп
Почти половина россиян полагают, что встреча президентов России и США улучшит отношения между странами. Такие данные приводит ВЦИОМ.
 
48% опрошенных верят, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на форуме G20 в Гамбурге пойдёт на пользу России. Такое же количество респондентов уверены, что улучшения наступят и в двусторонних отношениях. 41% не ждёт изменений, 2% предрекают ухудшение. Текущие отношения большинство опрошенных оценивают негативно. Только 3-4% называют их дружественными и добрососедскими. При этом опрос показал, что встреча лидеров государств стала заметным событием: 89% россиян знают, что она состоялась.
 
Доля россиян, выразивших симпатию Трампу, с апреля выросла более чем в два раза, с 13% до 27%. 40% выразили безразличие, 22% отрицательно высказались о президенте США. В апреле негативных ответов было 39%.
 
"В целом ситуацию можно определить как "точку перелома и позитивных надежд". Но состояние пока неустойчивое, и динамика будет зависеть от дальнейших шагов руководителей двух стран. Можно заявлять с высокой степенью уверенности – в обществе существует запрос на сохранение положительной динамики отношений между нашими странами", – рассказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
 
Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую личную встречу на саммите G20 в Гамбурге. Президенты обсудили ситуацию в Сирии и Украине, терроризм, санкции, кибербезопасность и другие вопросы.
 

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2 комментария Правила комментирования

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seva
seva #
11:43
Если даже допустить, что цифра 48% соответствует действительности, то это обозначает ровным счетом только то - что эти люди сейчас испытывают различные затруднения, например финансовые, а надежда как известно - умирает последней, в итоге они надеются что санкции возможно будут сняты, в следствии улучшения отношений между Россией и Америкой. Абсолютно забыв в связи с чем санкции вводились. И как итог - никаких улучшений отношений - нынешней власти  не нужно. 
    А верить можно и в чертей и в домовых, кому как нравится.
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seva
seva #
13:39
Демократы внесли в Конгресс США законопроект об импичменте Дональда Трампа.
   Еще не успев ничего улучшить, Трамп уже ухудшил свое положение. Вы что считаете он совсем глупый и будет "рубить сук на который уселся"?
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