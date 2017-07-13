48% россиян верят, что переговоры Трампа и Путина улучшат российско-американские отношения

Почти половина россиян полагают, что встреча президентов России и США улучшит отношения между странами. Такие данные приводит ВЦИОМ.

48% опрошенных верят, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на форуме G20 в Гамбурге пойдёт на пользу России. Такое же количество респондентов уверены, что улучшения наступят и в двусторонних отношениях. 41% не ждёт изменений, 2% предрекают ухудшение. Текущие отношения большинство опрошенных оценивают негативно. Только 3-4% называют их дружественными и добрососедскими. При этом опрос показал, что встреча лидеров государств стала заметным событием: 89% россиян знают, что она состоялась.

Доля россиян, выразивших симпатию Трампу, с апреля выросла более чем в два раза, с 13% до 27%. 40% выразили безразличие, 22% отрицательно высказались о президенте США. В апреле негативных ответов было 39%.

"В целом ситуацию можно определить как "точку перелома и позитивных надежд". Но состояние пока неустойчивое, и динамика будет зависеть от дальнейших шагов руководителей двух стран. Можно заявлять с высокой степенью уверенности – в обществе существует запрос на сохранение положительной динамики отношений между нашими странами", – рассказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.