ВЦИОМ: россияне воспринимают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие

Россияне расценивают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие. Как передаёт ТАСС
, таковы результаты исследования, проведённого ВЦИОМ.
В исследовании отмечается, что с начала года интерес россиян к политическим событиям на Украине снизился на 5%, с 77% в феврале до 72% в июле. Молодёжь проявляет к этой теме меньший интерес, чем люди зрелого возраста. Оценки российско-украинских отношений не меняются: четверть россиян называют их враждебными, 36% — напряжёнными. Менее 10% опрошенных называют их положительными.
"Если в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну, то в последний год, как правило, называют бардаком, анархией, беззаконием, бандитизмом", — говорится в сообщении.
По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, за последние месяцы не было предпосылок для улучшения оценки. Из раздражителя Украина превращается в привычный источник негатива, отметил эксперт.
Ранее стало известно о намерении Украины ввести
предварительную регистрацию для граждан России, желающих посетить страну. Регистрацию планируют ввести с 1 января 2018 года вместе с биометрическим контролем для пересекающих границу иностранцев. В МИД РФ заявили
, что могут принять ответные меры.
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