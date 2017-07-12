ВЦИОМ: россияне воспринимают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие

Россияне расценивают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие. Как передаёт ТАСС , таковы результаты исследования, проведённого ВЦИОМ.

В исследовании отмечается, что с начала года интерес россиян к политическим событиям на Украине снизился на 5%, с 77% в феврале до 72% в июле. Молодёжь проявляет к этой теме меньший интерес, чем люди зрелого возраста. Оценки российско-украинских отношений не меняются: четверть россиян называют их враждебными, 36% — напряжёнными. Менее 10% опрошенных называют их положительными.

"Если в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну, то в последний год, как правило, называют бардаком, анархией, беззаконием, бандитизмом", — говорится в сообщении.

По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, за последние месяцы не было предпосылок для улучшения оценки. Из раздражителя Украина превращается в привычный источник негатива, отметил эксперт.