В МИД РФ прокомментировали планы Украины ввести предварительную регистрацию для россиян

Россия может принять ответные меры, если Украина введёт биометрический контроль и предварительную регистрацию для въезжающих в страну россиян. Об этом заявил статс-секретарь замглавы ведомства Григорий Карасин, передаёт "РИА Новости"

"Я сторонник того, чтобы внимательно изучить, что действительно кроется за этим заявлением. Пока на бумаге мы ничего не видим. После того, как мы уточним, насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям, мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать", – заявил Карасин.

МИД России может пойти на встречные меры, если намерения Киева будут направлены против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений. По словам Карасина, сейчас важно изучить, в чём выражаются эти намерения.