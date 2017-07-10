Украина вводит предварительную регистрацию для россиян, желающих посетить страну
Украина с 1 января 2018 года введёт предварительную регистрацию для граждан России, желающих посетить страну. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
С начала 2018 года для пересекающих границу Украины иностранцев введут биометрический контроль. "В первую очередь это будет касаться граждан России", — заявил Турчинов.
Помимо снятия отпечатков пальцев, россиянам придётся проходить процедуру предварительной регистрации. По словам Турчинова, россиянин, желающий посетить Украину, будет должен предварительно зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины "необходимые данные". Также Совбез получил поручение ввести обязательную регистрацию граждан России, которые уже находятся в стране. Им нужно будет проинформировать местные органы власти. Турчинов заявил, что режим въезда по биометрическим паспортам может заработать до конца года в случае готовности инфраструктуры.
В июне министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил
обязать россиян заранее сообщать о намерении посетить страну. По его мнению, для этого нужно создать платформу в интернете.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.