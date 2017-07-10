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Украина вводит предварительную регистрацию для россиян, желающих посетить страну

17:59
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Архив Клопс.Ru
Украина с 1 января 2018 года введёт предварительную регистрацию для граждан России, желающих посетить страну. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
 
С начала 2018 года для пересекающих границу Украины иностранцев введут биометрический контроль. "В первую очередь это будет касаться граждан России", — заявил Турчинов.
 
Помимо снятия отпечатков пальцев, россиянам придётся проходить процедуру предварительной регистрации. По словам Турчинова, россиянин, желающий посетить Украину, будет должен предварительно зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины "необходимые данные". Также Совбез получил поручение ввести обязательную регистрацию граждан России, которые уже находятся в стране. Им нужно будет проинформировать местные органы власти. Турчинов заявил, что режим въезда по биометрическим паспортам может заработать до конца года в случае готовности инфраструктуры.
 
В июне министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обязать россиян заранее сообщать о намерении посетить страну. По его мнению, для этого нужно создать платформу в интернете.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Master
Master #
19:35
А каков наш ответ???
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