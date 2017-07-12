Госдума вновь перенесла рассмотрение закона о защите животных
Депутаты Госдумы перенесли на осень рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об ответственном отношении к животным". Об этом сообщают "Ведомости"
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Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен в среду, 12 июля. Осенью планируется создание специальной рабочей группы, которая займётся этим вопросом.
Согласно документу, планируется запретить
работу контактных зоопарков и использование животных для притравки охотничьих собак — за исключением служебных. Также документ запретит выбрасывать кошек и собак на улицу. Их можно будет только передавать другому хозяину или сдавать в приют.
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