Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак

Госдума намерена ввести запрет на работу контактных зоопарков, где животных держат только для общения с посетителями. Об этом пишет Meduza.io

Соответствующие положения закреплены в законопроекте об ответственном обращении с животными, который будет рассмотрен во втором чтении 12 июля 2017 года. Согласно ему, нельзя будет использовать животных для притравки охотничьих собак — за исключением служебных. Также документ запретит выбрасывать кошек и собак на улицу. Их можно будет только передавать другому хозяину или сдавать в приют.

Зоозащитники давно добивались принятия такого законопроекта в России. Если он будет принят в окончательном чтении, он вступит в силу 1 июля 2018 года.