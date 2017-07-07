Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Госдума намерена ввести запрет на работу контактных зоопарков, где животных держат только для общения с посетителями. Об этом пишет Meduza.io
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Соответствующие положения закреплены в законопроекте об ответственном обращении с животными, который будет рассмотрен во втором чтении 12 июля 2017 года. Согласно ему, нельзя будет использовать животных для притравки охотничьих собак — за исключением служебных. Также документ запретит выбрасывать кошек и собак на улицу. Их можно будет только передавать другому хозяину или сдавать в приют.
Зоозащитники давно добивались принятия такого законопроекта в России. Если он будет принят в окончательном чтении, он вступит в силу 1 июля 2018 года.
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