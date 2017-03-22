В Калининграде пройдёт митинг "Россия за защиту животных"

Администрация Калининграда разрешила общественникам провести в городе всероссийский митинг "Россия в защиту животных". Об этом Клопс.Ru сообщила основатель калининградского проекта помощи бездомным животным "Кошкин дом 39" Елена Сумская в среду, 22 марта.

Организатором митинга выступает КРОО "Право на жизнь", которая занимается в регионе отловом и стерилизацией безнадзорных собак. Сама акция пройдёт 25 марта с 12:00 до 15:00 на площади Победы. Её цель — собрать как можно больше подписей под петицией. Главные её требования заключаются в ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными по ст. 245 УК РФ, а также в запрете на умерщвление животных, передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев, контактных зоопарков, притравочных станций. Также ввести ограничения на разведение домашних питомцев и обязать регистрировать животных. Помимо этого, общественники требуют создания системы приютов с пожизненным содержанием животных, запрета на безвозвратный отлов кошек, внесудебной блокировки "живодёрских" ресурсов и внедрения госнадзора и общественного контроля в сфере обращения с животными.

"В рамках митинга будет проводиться сбор средств для помощи нуждающимся приютам Калининградской области — круп, корма, консервов. А также, скорее всего, будет сбор пожертвований на стерилизацию кошек", — отметила Елена Сумская.