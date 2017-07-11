Биопродукты и сувениры ручной работы: экологи и ЮНЕСКО предложили топ-5 идей для Виштынецкого парка

С 7 по 8 июля в Роминтской пуще состоялся семинар "Перспективы создания биосферной территории на базе парка ‟ Виштынецкий ” ". Экологи из Германии и представитель ЮНЕСКО дали несколько советов калининградским общественникам и местным властям. Клопс.Ru собрал пять идей, которые можно реализовать в природном парке, присвоив ему статус биосферной территории.

Продукты Bio

По словам заместителя директора немецкого биосферного резервата "Рён" Эвальда Зауэра, продукция с приставкой "био" пользуется огромным спросом в Германии. Потребители готовы платить за неё большие деньги, ведь экологически чистая еда ассоциируется с высоким качеством. В парке "Виштынецкий" можно разводить рогатый скот, как в биосферном резервате "Рён". А после продавать ретейлерам и ресторанам.

Под брендом "Произведено в биосферном резервате" в природном парке "Виштынецкий" также возможно производить безалкогольные напитки — бионады. В Германии вода из биосферных резерватов используется также и для производства пива. При этом если заняться на таких территориях садоводством, то фрукты можно будет либо продавать отдельно, либо использовать для изготовления соков или, к примеру, яблочного пива.

Фото: Максим Напреенко, руководитель КРОУ "Природное наследие"

По словам врио министра экологии Калининградской области Юрия Шитикова, в парке "Виштынецкий" можно заняться разведением форели . При этом продавать её под маркой "премиум", как в Германии. Местная рыба станет самой экологически чистой в Балтийском регионе, отметил он. Поэтому предприниматели, которые решат развивать это направление, смогут выйти на российский и мировой рынки. Однако для этого ещё необходимо устранить загрязнения близлежащих территорий, подчеркнул Шитиков.

Сувениры, товары ручной работы

Как считают специалисты из Германии, биосферный резерват способен приносить прибыль не только с продуктов и напитков. На территории можно создавать аутентичную сувенирную продукцию. При этом такие вещи также можно выпускать под брендом "био". Совсем не обязательно, что этим будут заниматься только крупные компании или предприниматели. Местное население также может создавать товары ручной работы и продавать их. Как рассказал Эвальд Зауэр, в биосферном резервате "Рён" пользуется популярностью местная древесина. Её выкупают ремесленники и производят мебель ручной работы. Продаётся она по высокой цене.

Туризм

"Когда парк станет биосферной территорией, само имя будет работать на вас", — сказал Ули Франк Гребенер, управляющий делами Фонда Михаэля Зуккова. По его мнению, парк "Виштынецкий" должен привлекать туристов именно природным ландшафтом, экологией. "Не пытайтесь сделать Диснейленд", считает немецкий специалист, при этом отмечая, что в парке необходимо создать новые точки притяжения. В качестве варианта он предлагает рассмотреть конные прогулки, велосипедные маршруты. В приоритете также водный и зимний туризм.

"Зимой здесь можно кататься на лыжах, а вечером сидеть у камина", — предполагает Ули Франк Гребенер.

Фото: Максим Напреенко, руководитель КРОУ "Природное наследие"

По его мнению, также немаловажно выстроить диалог с местными жителями и приезжающими туристами. Для отдыхающих необходимо организовать специальные места, где можно выставить палаточный лагерь, оставить свои машины, поплавать на лодках, порыбачить.

Как отметил директор биосферного резервата "Нижнесаксонские поймы реки Эльбы" Йоханнес Прутер, в Германии, согласно проведённому опросу среди населения, большинство людей, проживающих на территории биосферного резервата, довольны нынешней ситуацией. Порядка 80% граждан отметили, что выбрали бы этот статус снова, если бы им предложили.

Новый статус озера Виштынец

Одна из первоочередных задач, которая стоит перед парком "Виштынецкий" в качестве биосферного резервата, — это сохранение флоры и фауны. В частности, речь идёт о виштынецком олене.

"Биосферный резерват должен отвечать за сохранение и ландшафта, и отдельных видов флоры и фауны. Мы много встречались и уже обсуждали, что мы должны уделить особое внимание виштынецкому оленю. Даже было предложено создать специальный вольер, загон в прекрасном зоопарке в Калининграде, но это до сих пор не организовано. Спонсора нет, надо поискать", — сказал Валерий Неронов, заместитель председателя российского комитета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ).

Акцент также стоит сделать на водоёмах. По мнению Неронова, озеро Виштынец при поддержке Литвы должно быть объявлено водно-болотным угодьем. Это позволит вести более жёсткий контроль за его экологическим состоянием.

Его нужно сохранять и тем самым создавать условия и для птиц, и для рыб, которых так много. Такое межправительственное сочетание очень помогает, — отметил он. — У нас в России после распада СССР насчитывается 35 водно-болотных угодий. И с 1994 года ни одной заявки. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской три месяца назад заявил: это безобразие, давайте готовьте заявки. Поэтому первое, что я сделал, — это написал Шитикову — у вас в Калининградской области столько озёр, столько болот, особенно уникально побережье Балтики.

Сотрудничество с учёными

Валерий Неронов считает, что также необходимо развивать сельский туризм. В качестве примера он привёл соседнюю Белоруссию. В этой стране снижена налоговая нагрузка для тех, кто организует сельский туризм. При этом по этому же пути пошли и в Татарстане.

"У нас есть прекрасный пример ваших соседей из Белоруссии. Обмен опытом между Белоруссией и Калининградом возможен, обещали, что будет помощь. Мы собирались заключать партнёрские соглашения. Может быть, с НП "Смоленское Поозёрье", может быть, с Белоруссией", — отметил Неронов.

Для сохранения окружающей среды важен серьёзный кадровый состав. К развитию биосферного резервата в парке "Виштынецкий" возможно привлекать академические институты, создавать научные школы.

Фото: Максим Напреенко, руководитель КРОУ "Природное наследие". На фото: Валерий Неронов, заместитель председателя российского комитета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ)

"Нужно иметь очень серьёзные кадры. Во многих биосферных резерватах их не хватает, хотя наши заповедники всегда были сильны своими научными школами, чего в Америке нет. Необходимо привлекать консультантов. Здесь в Калининграде есть достаточно сильные два университета. Можно привлекать академические институты. Раньше мы ставили обязательное условие: хочешь вступить в биосферный резерват — предоставь соглашение между заповедником и высшим учебным заведением. В последние годы мы перешли на новую систему: ввели кафедры ЮНЕСКО", — отметил Валерий Неронов.