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Главная Новости Общество

Минэкологии: калининградская форель может стать самой экологически чистой на Балтике

17:42
  633 1
Архив Клопс.Ru
В Калининградской области хотят начать разведение самой экологически чистой форели. Об этом сообщил врио регионального министра экологии Юрий Шитиков во время семинара "Перспективы создания биосферной территории на базе природного парка "Виштынецкий", в пятницу, 7 июля.
 
По словам чиновника, это станет возможным после признания Виштынецкого парка биосферной территорией. Новый статус позволит усилить режим правовой защищённости объекта. В частности, это поможет остановить вырубку уникальных реликтовых деревьев в дубовых лесах Калининградской области.
 
Помимо этого, в биосферном парке возможно наладить безвредное производство экологически чистых продуктов. По словам Юрия Шитикова, такая продукция безусловно будет пользоваться спросом не только на региональном, но и на мировом рынках. При этом акцент в первую очередь стоит сделать на сельском хозяйстве.
 
"Разводить рыбу можно в реке Красной, которая у нас по чистоте не уступает горным рекам. Особенно, если убрать загрязнения близлежащей территории, то это будет самая экологически чистая форель в балтийском регионе, — сказал Шитиков, — Предприниматели смогут поставлять продукцию не только на региональный или российский рынок, но и выйти на мировой уровень с брендом: "Произведено в биосферном резервате" в природном парке "Виштынецкий". Это и развитие производства с одной стороны, и улучшение здоровья с другой".
 
Фото: Максим Напреенко. Врио министра экологии региона Юрий Шитиков
 
Семинар проходил в Роминтской пуще с 7 по 8 июля. Его организовали Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, Федеральное ведомство по охране природы Германии, общественная экологическая организация "Зелёный фронт" и "Виштынецкий эколого-исторический музей". На встрече обсуждали развитие природного парка. Идею созданию биосферной территории презентовали экологи КРОУ "Природное наследие". По их мнению, данный статус поможет сохранить природные ценности местности.
 
На сегодняшний день всемирная сеть биосферных территорий включает в себя 669 заповедников в 120 странах мира. По итогам семинара было решено составить заявку в ЮНЕСКО, чтобы присвоить природному парку "Виштынецкий" и прилегающим сельским зонам новый статус.
 
Участники семинара отметили, что данное изменение не понесёт негативных последствий для местных жителей. Напротив, статус биосферной территории позволит людям участвовать в развитии парка, например, создавать уникальные брендовые вещи – сувениры с символикой Bio. Такой идеей с калининградскими общественниками поделились гости из Германии – Йоханнес Прутер, директор биосферного резервата "Нижнесаксонские поймы реки Эльбы" и Эвальд Зауэр, замдиректора биосферного резервата "Рён".
 
Ранее Юрий Шитиков сообщил, что на территории Виштынецкого парка планируется создать центр по разведению оленей и ланей. Территорию также планируется заселить зубрами. Это произойдёт в рамках договора России и Польши о сотрудничестве в восстановлении популяций животных в приграничных территориях. 

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v3lbzajtc
v3lbzajtc #
20:12
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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