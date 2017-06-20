Природный парк "Виштынецкий" сможет сам зарабатывать деньги на туристах

Природный парк "Виштынецкий" вскоре сможет иметь собственный доход с услуг, предоставляемых туристам. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов во вторник, 20 июня, после заседания регионального правительства.



По его словам, чтобы получение собственного дохода стало возможным, природный парк сейчас проходит процедуру изменения организационно-правовой формы управления.



"Из "казённого учреждения" форма перейдёт в "бюджетное учреждение". Это позволит природному парку зарабатывать деньги и оказывать платные услуги", — пояснил Алиханов.



Глава региона также отметил, что сейчас ещё предстоит привести в порядок территории парка "Виштынецкий", где некогда велась активная вырубка леса. Это чиновники намерены устроить за счёт бывших арендаторов земельных участков, которые вели там хозяйственную деятельность.



"Надо будет зачистить места рубок, которые пока находятся в очень неприглядном состоянии. Бывшие арендаторы в соответствии с мировым соглашением это сделают", — уверен Алиханов.



Врио губернатора подчеркнул, что ранее в парке "Виштынецкий" не велась работа с инвесторами, поэтому сейчас он дал поручение создать внутрирабочую группу и рассмотреть этот вопрос комплексно.