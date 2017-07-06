Областной суд подтвердил незаконность строительства семиэтажного апарт-отеля в Зеленоградске
Суд признал незаконным выданное разрешение на строительство апарт-отеля на пересечении улиц Чкалова и Володарского в Зеленоградске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в четверг, 6 июля.
"Апелляционная инстанция областного суда оставила без изменения решение Зеленоградского районного суда, которым был удовлетворен иск прокуратуры Калининградской области о признании незаконным разрешения на строительство гостиницы в центральной части города-курорта Зеленоградска", — сообщается на сайте ведомства.
Разрешение на строительство гостиницы администрация городского округа предоставила в 2011 году. В конце января 2016 года администрация выдала организации разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа. В соответствии с проектной документацией в гостинице должно быть семь этажей, в том числе шесть надземных. Однако в апреле 2017 года с требованием запретить возведение апарт-отеля выступил первый заместитель прокурора Калининградской области. В итоге Зеленоградский суд решил отменить выданное разрешение
.
В 2014 году сообщалось, что гостиницу планирует возвести
ООО "СтройБиз". Согласно проекту гостиница должна была вырасти в непосредственной близости от парка, в исторической части города-курорта. По словам чиновников горадминистрации, земельный участок под строительство гостиницы был предоставлен главой Зеленоградского района без проведения обязательных конкурсных процедур. Однако суд уже запрещал строить около парка
в Зеленоградске девятиэтажную гостиницу.
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