Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы

Из-за визита Трампа в Польшу в аэропорту Варшавы на час задержали авиарейсы. Об этом сообщает "РИА Новости"

Задержка рейсов коснулась пассажиров самолётов, прилетевших в Варшаву. Почти час они провели в ожидании под крылом самолёта. Рейсы задержали из-за отлёта Трампа.

Как сообщает издание, среди пассажиров были дети и инвалиды. Подождать пришлось путешественникам, летевшим как эконом-классом, так и бизнес-классом.