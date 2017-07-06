Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы
Из-за визита Трампа в Польшу в аэропорту Варшавы на час задержали авиарейсы. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
Задержка рейсов коснулась пассажиров самолётов, прилетевших в Варшаву. Почти час они провели в ожидании под крылом самолёта. Рейсы задержали из-за отлёта Трампа.
Как сообщает издание, среди пассажиров были дети и инвалиды. Подождать пришлось путешественникам, летевшим как эконом-классом, так и бизнес-классом.
Лидер США прибыл
в среду, 5 июля, чтобы провести переговоры с польским коллегой. После этого он встретится
в Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.
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