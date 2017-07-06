Посуда, игрушки, мультфильм: в России начнут использовать бренд "Ждун"

Российская компания CD Land приобрела права на использование бренда "Ждун" на территории России и СНГ. Как сообщает "Лента"
, об этом в четверг, 6 июля, заявил президент фирмы Юрий Цейтлин.
Предприниматель рассказал, что CD Land намерена лицензировать образ Ждуна для производства посуды, игрушек, канцелярии и других товаров. По его словам, одна из мультипликационных студий купила права на съёмку мультсериала.
Права фирма приобрела у автора скульптуры, голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Коммерческие подробности сделки не разглашаются.
Официальное название скульптуры, ставшей известной как "Ждун", Homunculus Loxodontus. По словам автора, её навели на мысль пациенты, сидящие в очереди, и Маргрит решила сделать им такого компаньона. Оригинальная скульптура установлена в Лейденском университете Нидерландов. В феврале калининградцы заметили сходство
между Ждуном и скульптурой морского слона на Верхнем озере. А в интервью Клопс.Ru Маргрит рассказала
, что у Ждуна может появиться женская версия. Она также упомянула про попытку российской компании продавать игрушки в виде Ждуна и сказала, что свяжется с ней.
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