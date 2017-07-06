HeadHunter назвал среднюю зарплату калининградских топ-менеджеров

Средняя зарплата калининградских топ-менеджеров составила 65 тыс. рублей, что вдвое больше средней заработной платы по региону. Такие данные предоставил сайт по поиску работы HeadHunter после исследования вакансий и резюме, размещённых за первую половину 2017 года.

По данным компаний, сфера высшего менеджмента занимает всего 2% от рынка вакансий региона. При этом средняя предполагаемая заработная плата в ней составила 65 тыс. рублей, что более чем в два раза выше среднего зарплатного показателя по региону (30 тыс. рублей). В июне 2017 года на одну вакансию в этой сфере приходилось 15,8 резюме.

В сфере высшего менеджмента наиболее востребованы продажи (35% от числа вакансий в разделе), администрирование и управление малым бизнесом (по 16%), производство (15%) и маркетинг (13%). Треть руководителей рассчитывают на заработную плату от 25 до 50 тыс. рублей. 26% хотят получать от 50 до 75 тыс. рублей. Каждый десятый ожидает зарплаты в 125 тыс. рублей.