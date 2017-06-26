HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

В России растёт спрос на рабочие специальности: самыми высокооплачиваемыми неофисными профессионалами стали парикмахеры, водители и сварщики. Такую информацию представляет сайт по поиску работы HeadHunter в результате исследования собственной базы вакансий и резюме за 2015–2017 годы, а также в ходе опросов более 31 тыс. соискателей.



В среднем по России парикмахеры зарабатывают 49 тысяч рублей, водители — 45 тысяч рублей, а сварщики — 44 тысяч рублей. Самая низкая зарплата у представителей профессий, не требующих образования или особой квалификации: у дворников, уборщиков и грузчиков.



"Большая потребность в сварщиках на рынке труда диктует высокую заработную плату, — прокомментировал генеральный директор союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов (WorldSkills Russia). — Уровень зарплат при этом напрямую зависит от квалификации и степени ответственности на производстве: сварщик шестого разряда в космической отрасли получает более 300 тысяч рублей в месяц, и среди наших чемпионов есть такие примеры".



Специалистов на рынке труда не хватает — на одну вакансию приходится око двух резюме, тогда как в целом на рынке труда конкуренция гораздо выше — от шести до восьми соискателей на место.



"Таким образом, на рынке наблюдается высокая конкуренция работодателей за людей рабочих специальностей, — делает вывод руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. — Правда, здесь заметен фактор сезонности: пик спроса на рабочие профессии неизменно приходится на август и сентябрь, спад до минимума — на февраль и март. В Москве эти скачки заметны далеко не так остро, как в регионах".



За год средняя предлагаемая зарплата для рабочего персонала в России выросла почти на 11% — с 32,6 тысячи рублей в начале 2016 года до 36,1 тысячи рублей в первом квартале 2017-го.



Московские массажисты и водители стали одними из самых высокооплачиваемых представителей неофисных профессий — они могут рассчитывать в среднем на 58 тысяч и 56 тысяч рублей в месяц соответственно. В среднем по России массажисты получают заметно меньше — 43 тысячи рублей и ниже.