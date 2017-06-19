В России изменились нормы для работающих неполный день



Изменения коснутся работников, трудящихся неполный день. Поправки уточняют порядок установления неполного рабочего дня — речь идёт о предоставлении перерыва для отдыха. Также человек, работающий неполный день, теперь может рассчитывать на оплату в повышенном размере.



Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём (сменой).