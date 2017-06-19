В России изменились нормы для работающих неполный день
Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Трудовой кодекс Российской федерации. Документ появился на сайте Кремля 19 июня.
Изменения коснутся работников, трудящихся неполный день. Поправки уточняют порядок установления неполного рабочего дня — речь идёт о предоставлении перерыва для отдыха. Также человек, работающий неполный день, теперь может рассчитывать на оплату в повышенном размере.
Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём (сменой).
В мае сообщалось, что в Калининградской области средняя предлагаемая зарплата для специалистов, ищущих вариант частичной занятости или временную работу, составляет 23 тыс. рублей. Чаще всего подработку предлагают в сфере продаж.
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