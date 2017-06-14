HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии июня в Калининградской области

Служба исследований HeadHunter проанализировала рынок труда в Калининградской области и назвала самые высокооплачиваемые вакансии июня. Об этом сообщили в компании.



Вакансией с самой высокой зарплатой оказалась "Директор по сбыту". Соискателям на эту должность предлагают вознаграждение за работу в размере от 120 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплаты оказались разработчики С++. Им предлагают от 80 до 160 тыс. рублей. Территориальным менеджерам по продажам работодатели платят от 110 до 130 тыс. рублей, ведущим frontend-разработчикам обещают доход от 120 тыс. рублей в месяц. Замыкает пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий предложение директорам производства. Им платят от 50 до 150 тыс. рублей.



Исследователи отмечают, что уровень средней предлагаемой зарплаты в Калининградской области — 30 тыс. рублей. При этом соискатели ждут в среднем 35 тыс. рублей.



Топ-5 самых востребованных сфер у работодателей с начала года не изменился. Самое большое количество вакансий размещено в сферах "Продажи", "Информационные технологии", "Банки, инвестиции, лизинги", "Маркетинг, реклама, PR" и "Производство".