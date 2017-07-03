HeadHunter назвал самую популярную у россиян первую работу

Россияне чаще всего начинают свой трудовой путь с профессии продавца. Такие данные предоставил сайт по поиску работы HeadHunter в результате опроса 5295 сотрудников российских компаний.

Профессия продавца стала началом карьеры для 9,2% соискателей. На втором месте оказалась профессия инженера – с неё начинали 7% опрошенных. Замыкает тройку работа секретарём и офис-менеджером. При этом 52% соискателей начинали трудовой путь с работы не по специальности.

Исследование также показало, что чаще всего на первую работу по специальности устраивались представители медицинской сферы (74%), работники в области добычи сырья (70%) и специалисты юридической и строительной сфер (по 69%).

27% опрошенных заявили, что первая зарплата не превышала 5 тыс. рублей. Из-за низкой заработной платы своё первое место работы покинула треть респондентов.

"Судя по результатам всероссийского опроса, четверть респондентов проработали в первой компании менее полугода. Лишь 4% до сих пор остаются «верны» изначальному выбору, то есть трудятся на первом месте работы до сих пор. Более 5 лет первому месту работы чаще посвящали представители профобластей безопасности и добычи сырья – по 21% соискателей. Самыми «преданными» оказались специалисты из медицинской и производственной сфер: по 8% работников из данных сфер ни разу не меняли компанию", – отмечают эксперты HeadHunter.

Треть опрошенных отметили, что первая работа оказала значительное влияние на развитие карьеры. 41% респондентов ответили на этот вопрос отрицательно, каждый пятый сомневался при ответе. Наиболее уверенными в том, что первая работа определила дальнейшую карьеру, оказались юристы и соискатели из области добычи сырья.