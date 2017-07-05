Алиханов: Хотелось бы сделать Калининград переговорной площадкой для России, ЕС и США

Калининград может стать международной переговорной площадкой для России, Евросоюза и США. Об этом рассказал врио губернатора региона Антон Алиханов в интервью для "Ленты"
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Рассказывая о новых преференциях, которые появятся в области в рамках обновления законодательства об особых экономических зонах, Алиханов упомянул электронные визы. Речь идёт о механизме, аналогичном внедрённому во Владивостоке.
"Нам, конечно, хотелось бы немного другой список стран, чем во Владивостоке. Мы бы хотели стать переговорной площадкой Россия – ЕС, Россия – США", – отметил Алиханов.
Глава региона заявил, что получение виз отнимает время даже в самом ускоренном режиме. Изменения в визовом порядке помогли бы предпринимателям.
"Есть переговоры, есть результаты – неплохо бы приподнять Калининград до статуса всенародной площадки общения, – отметил он. – Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут – добро пожаловать".
В начале июня 2017 года Сергей Лавров сообщил, что в правительство страны будет внесено предложение
о выдаче электронных виз в Калининград. Он рассказал об этом во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым. Позже глава региона назвал список стран, для которых планируется ввести
электронные визы в Калининград.
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