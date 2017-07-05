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Алиханов: Хотелось бы сделать Калининград переговорной площадкой для России, ЕС и США

15:10
  400 2
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Калининград может стать международной переговорной площадкой для России, Евросоюза и США. Об этом рассказал врио губернатора региона Антон Алиханов в интервью для "Ленты".
 
Рассказывая о новых преференциях, которые появятся в области в рамках обновления законодательства об особых экономических зонах, Алиханов упомянул электронные визы. Речь идёт о механизме, аналогичном внедрённому во Владивостоке.
 
"Нам, конечно, хотелось бы немного другой список стран, чем во Владивостоке. Мы бы хотели стать переговорной площадкой Россия – ЕС, Россия – США", – отметил Алиханов.
 
Глава региона заявил, что получение виз отнимает время даже в самом ускоренном режиме. Изменения в визовом порядке помогли бы предпринимателям.
 
"Есть переговоры, есть результаты – неплохо бы приподнять Калининград до статуса всенародной площадки общения, – отметил он. – Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут – добро пожаловать".
 
В начале июня 2017 года Сергей Лавров сообщил, что в правительство страны будет внесено предложение о выдаче электронных виз в Калининград. Он рассказал об этом во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым. Позже глава региона назвал список стран, для которых планируется ввести электронные визы в Калининград.
 

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2 комментария Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
15:37
Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут – добро пожаловать".
Ага , а тут польская страж гранична - постой-ка брат мусью в очереди 6 часов на границе с РФ! И хоть ты с визой , хоть без стой как все!                                                                                                                                                                                                
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nokia6680
nokia6680 #
16:27
Да чем меньше сюда всякая чиновничья шелуха будет прилетать - тем лучше и свободнее на дорогах...а то вон, этот рпцшник прилетал, как царя вселенной везли..
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