Алиханов: Хотелось бы сделать Калининград переговорной площадкой для России, ЕС и США

Калининград может стать международной переговорной площадкой для России, Евросоюза и США. Об этом рассказал врио губернатора региона Антон Алиханов в интервью для "Ленты"

Рассказывая о новых преференциях, которые появятся в области в рамках обновления законодательства об особых экономических зонах, Алиханов упомянул электронные визы. Речь идёт о механизме, аналогичном внедрённому во Владивостоке.

"Нам, конечно, хотелось бы немного другой список стран, чем во Владивостоке. Мы бы хотели стать переговорной площадкой Россия – ЕС, Россия – США", – отметил Алиханов.

Глава региона заявил, что получение виз отнимает время даже в самом ускоренном режиме. Изменения в визовом порядке помогли бы предпринимателям.

"Есть переговоры, есть результаты – неплохо бы приподнять Калининград до статуса всенародной площадки общения, – отметил он. – Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут – добро пожаловать".