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В Славске во время съёмок фильма "На Париж!" Дмитрий Певцов сфотографировался с местными актёрами (фото)

04 июля 201722:40
  929 1
Фото: читатель Клопс.Ru
8 фото
Во вторник, 4 июля, в Славске проходили съёмки фильма "На Париж!". Дмитрий Певцов, который исполняет в кинокартине одну из главных ролей, сфотографировался с калининградскими актёрами из массовки. Об этом Клопс.Ru рассказали сами артисты.
 
Съёмки проходили возле Кирхи Хайнрихсвальде в центре Славска. Предварительный кастинг на роли бойцов красной армии и медсестёр в фильме времён конца Великой Отечественной Войны прошли пять девушек и четыре молодых человека. Артисты сообщили, что всего в двадцати метрах от массовки Дмитрий Певцов играл романтическую сцену с актрисой Алиной Кизияровой.
 
"Легко на съёмках не было. Парни кололи дрова, носили ведра с водой, топили печь, девушки чистили картошку и кипятили бинты и бельё "раненых" бойцов, всё, как было на фронте. Дублей было немало, поэтому закончились съёмки только с заходом солнца после восьми часов вечера. Режиссёр поблагодарил всех за труд, а Дмитрий Певцов подошёл, чтобы сделать фото на память. Усталые, но довольные мы возвращались в Калининград и решили поделиться своими впечатлениями", — рассказала Клопс.Ru артистка из массовки Анастасия.
 
Ранее сообщалось, что в Калининграде съёмочная группа ищет местных жителей для участия в фильме "На Париж!". На роль советских солдат и офицеров требуются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Ранее для массовки требовались высокие блондины на роли солдат СС.

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vsxfmeeg8xjt
vsxfmeeg8xjt #
04 июля 201723:49
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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