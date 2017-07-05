В Славске во время съёмок фильма "На Париж!" Дмитрий Певцов сфотографировался с местными актёрами (фото)

Во вторник, 4 июля, в Славске проходили съёмки фильма "На Париж!". Дмитрий Певцов, который исполняет в кинокартине одну из главных ролей, сфотографировался с калининградскими актёрами из массовки. Об этом Клопс.Ru рассказали сами артисты.

Съёмки проходили возле Кирхи Хайнрихсвальде в центре Славска. Предварительный кастинг на роли бойцов красной армии и медсестёр в фильме времён конца Великой Отечественной Войны прошли пять девушек и четыре молодых человека. Артисты сообщили, что всего в двадцати метрах от массовки Дмитрий Певцов играл романтическую сцену с актрисой Алиной Кизияровой.

"Легко на съёмках не было. Парни кололи дрова, носили ведра с водой, топили печь, девушки чистили картошку и кипятили бинты и бельё "раненых" бойцов, всё, как было на фронте. Дублей было немало, поэтому закончились съёмки только с заходом солнца после восьми часов вечера. Режиссёр поблагодарил всех за труд, а Дмитрий Певцов подошёл, чтобы сделать фото на память. Усталые, но довольные мы возвращались в Калининград и решили поделиться своими впечатлениями", — рассказала Клопс.Ru артистка из массовки Анастасия.