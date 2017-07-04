В Калининграде ищут мужчин на роли советских солдат и офицеров для фильма про ВОВ
В Калининграде съёмочная группа ищет местных жителей для участия в фильме "На Париж!". Об этом сообщается в группе "ВКонтакте" "Съёмки кино в Калининграде"
.
На роль советских солдат и офицеров требуются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Желающие принять участие в съёмках должны написать администратору Антону Шатилову в соцсети
. Следует указать свой телефон и дату съёмки.
Мероприятие начинается рано утром и займёт весь день. Организаторы просят обращаться только тех, кто точно сможет приехать.
Напомним, в Калининградской области сейчас снимают масштабное эпическое полотно "На Париж!" о событиях Великой Отечественной войны. Ранее для массовки требовались высокие блондины
на роли солдат СС.
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