В Калининграде для съёмок в кино ищут высоких блондинов на роль солдат СС
В Калининграде ищут актёров массовки на роль солдат СС. Об этом сообщается в группе "Съёмки кино в Калининграде" "ВКонтакте"
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Нужны высокие блондины ростом 180–185 см. Актёры потребуются в четверг, 29 июня. Как неоднократно подчёркивали организаторы, съёмки могут занять весь день, поэтому обращаться просят только тех, кто действительно хочет и может сниматься в эту дату. Калининградцы, которые хотят попробовать себя в кино, могут написать администратору Антону Шатилову
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Сейчас в Калининграде проходят съёмки масштабного эпического полотна "На Париж!", рассказывающего
о событиях Великой Отечественной войны.
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