В правительстве рассматривают отсрочку действия закона Яровой на пять лет

Вступление в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова могут перенести на пять лет, с 2018 на 2023 год. Как сообщают "Ведомости" , такую возможность рассматривают в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Инициаторами переноса стали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин. По информации издания, комиссия рассматривала их законопроект в понедельник, 3 июля. Авторам документа дали время на доработку. Как пояснил источник издания, на практике это означает, что проект поддерживается, но нуждается в уточнениях. Замечания к проекту высказал представитель ФСБ.

Беляков и Шеин при подготовке документа опирались на открытое письмо российских операторов связи. По мнению операторов, расходы на хранение разговоров и переписки пользователей, которые предусматривает закон Яровой, приведут к повышению тарифов.