+16 °C
днем
+13 °C
ночью
04 июля 2017 г. 13:43
69 700 пользователей
за 24 часа на сайте
59.32 +0.05
Курс ММВБ на 04 июля 2017, 13:00
67.34 +0.01
Курс ММВБ на 04 июля 2017, 13:00
15.86 0.0
Курс ЦБ на 05 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В правительстве рассматривают отсрочку действия закона Яровой на пять лет

12:25
  437 0
Архив Клопс.Ru
Вступление в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова могут перенести на пять лет, с 2018 на 2023 год. Как сообщают "Ведомости", такую возможность рассматривают в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
 
Инициаторами переноса стали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин. По информации издания, комиссия рассматривала их законопроект в понедельник, 3 июля. Авторам документа дали время на доработку. Как пояснил источник издания, на практике это означает, что проект поддерживается, но нуждается в уточнениях. Замечания к проекту высказал представитель ФСБ.
 
Беляков и Шеин при подготовке документа опирались на открытое письмо российских операторов связи. По мнению операторов, расходы на хранение разговоров и переписки пользователей, которые предусматривает закон Яровой, приведут к повышению тарифов.
 
"Пакет Яровой" был принят в 2016 году. Закон обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписку пользователей. Международная организация Amnesty International сочла его нарушением прав человека на свободу выражения мыслей.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Пакет Яровой»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t751

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Пакет Яровой

Фото новости
Amnesty International назвала "пакет Яровой" нарушением прав человека
22.02.1707:32
  1780 2
Фото новости
СМИ: "пакет Яровой" будет стоить операторам десять триллионов рублей
26.08.1611:46
  1615 2
Фото новости
В Калининградской области разработают оборудование для "пакета Яровой"
16.08.1609:18
  2091 3

Главные темы дня

Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
03 июля 201714:28
  8869 13
Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
Калининградка получила черепно-мозговую травму на съёмках фильма с Прилучным
Фото горячей новости
12:04
  3743 2
В Ленинградской области в машине нашли тело калининградца
Фото горячей новости
11:06
  3547 0
В Калининграде похолодает до +9
Фото горячей новости
10:28
  5980 0
Литовец пытался ввезти в Калининград контрабандный iPhone 7, часы и почти три тысячи евро (фото)
Фото горячей новости
09:50
  2111 2

Лента новостей

Картинка
Госдума: риск энергетической изоляции Калининградской области очень высок
12:55
  663 0
Картинка
Сеть отелей Hilton планирует построить в Калининградской области гостиницы в ближайшие пять лет
12:52
  382 0
Картинка
В Калининградской области за сутки под колёса автомобилей попали две женщины
12:36
  392 0
Картинка
В правительстве рассматривают отсрочку действия закона Яровой на пять лет
12:25
  437 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3236 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  7743 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo