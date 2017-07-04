В правительстве рассматривают отсрочку действия закона Яровой на пять лет

Вступление в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова могут перенести на пять лет, с 2018 на 2023 год. Как сообщают "Ведомости"
, такую возможность рассматривают в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Инициаторами переноса стали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин. По информации издания, комиссия рассматривала их законопроект в понедельник, 3 июля. Авторам документа дали время на доработку. Как пояснил источник издания, на практике это означает, что проект поддерживается, но нуждается в уточнениях. Замечания к проекту высказал представитель ФСБ.
Беляков и Шеин при подготовке документа опирались на открытое письмо российских операторов связи. По мнению операторов, расходы на хранение разговоров и переписки пользователей, которые предусматривает закон Яровой, приведут к повышению тарифов.
"Пакет Яровой" был принят
в 2016 году. Закон обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписку пользователей. Международная организация Amnesty International сочла его нарушением прав человека на свободу выражения мыслей.
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