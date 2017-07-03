Банк России начал выпуск монет к ЧМ-2018 по футболу

Банк России приступает к выпуску памятных монет к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Информация об этом появилась на сайте регулятора.
Монеты выпустят в обращение 4 июля 2017 года. Речь идёт о четырех серебряных монетах номиналом три рубля и одной памятной монете номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов в обычном и специальном исполнении.
"На обороте серебряных монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом "Родина-мать" на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем "Союз" на четвертой", – сообщает банк.
На обороте монеты номиналом 25 рублей будет рельефное изображение Кубка ЧМ–2018. Монета того же номинала в специальном исполнении получит изображение кубка, выполненное в цвете.
Каждую из серебряных монет выпустят тиражом до 24 тыс. штук. Монеты номиналом 25 рублей выпустят тиражом в 19 750 тыс. штук в обычном исполнении, и 250 тыс. штук в специальном исполнении. Все они являются законным средством наличного платежа, и будут приниматься без ограничений.
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