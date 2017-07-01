В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)

В 2017 году пограничники привлекли к ответственности 12 браконьеров за незаконную ловлю рыбы. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

По данным пресс-службы, с начала года к ответственности были привлечены три юридических, пять должностных и четыре физических лица. Общая сумма штрафа составила 245 тысяч рублей.

"Совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, предусмотренные статьями 8.16, 8.17, 8.35, 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечёт наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и организаций с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что за ряд преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ. Преступления наказываются штрафом в размере до 500 000 рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. Речь идёт о следующих нарушениях:

причинение крупного ущерба;

применение самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений;

вылов в местах нереста или на миграционных путях к ним;

добыча на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в мае в Калининградской области пограничники задержали семерых браконьеров из Балтийска за незаконную ловлю камбалы-тюрбо. Общий вес изъятой рыбы превысил 400 килограммов. Всего браконьерам удалось выловить 380 штук камбалы-тюрбо, уже идущей на нерест.