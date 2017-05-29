Калининградские пограничники задержали семерых браконьеров за ловлю камбалы (фото, видео)

В Калининградской области с 19 по 23 мая пограничники задержали семерых браконьеров за незаконную ловлю камбалы-тюрбо. Об этом Клопс.Ru сообщили сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

По данным пресс-службы, в ночь с 22 на 23 мая 2017 года сотрудники Пограничного управления задержали четверых жителей Балтийска за незаконную добычу водных биологических ресурсов в Балтийском море. Всего браконьерам удалось выловить 380 штук камбалы-тюрбо, уже идущей на нерест.

"Общий вес изъятой рыбы превысил 400 килограммов. Незаконно добытая рыба, а также маломерные плавсредства, используемые браконьерами, изъяты. При наличии состава преступления нарушители будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", — говорится в сообщении.

За нарушение правил рыболовства браконьерам грозит наказание в виде административного штрафа. Ранее калининградские пограничники задержали ещё троих жителей Калининградской области. У нарушителей изъяли свыше 700 метров сетей типа "китайка" и две моторные лодки. В пресс-службе напомнили, что для западного рыбохозяйственного бассейна запрещено применение любых видов сетей для любительского и спортивного рыболовства.