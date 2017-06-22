Для калининградских рыбаков установили новые нормы улова

Для Западного рыбохозяйственного бассейна установили новые нормы добычи водных биоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Суточная норма вылова рыбы установлена на территории Калининградской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Речь идёт о лимитах добычи трески, корюшки, судака, леща, щуки и других видов.

"В водных объектах рыбохозяйственного значения Калининградской области и 26-го подрайона Балтийского моря установлен предельно допустимый улов трески — 30 кг, сельди балтийской (салаки) — 15 кг, ряпушки, речной и морской камбал, финты, корюшки, плотвы, леща, линя, густеры, жереха, карася, рыбца, чехони, окуня, ерша, налима и щуки — по 10 кг, камбалы-тюрбо, судака, сига обыкновенного — по пять экземпляров, речного угря — три экземпляра", — говорится в сообщении.

В сутки калининградским рыбакам-любителям также можно вылавливать по одному сому и две сёмги. Для всех других видов вылов составляет не более 30 кг. В том случае, если одна рыба превысит этот вес, ловцу придётся выпустить её обратно.

Сообщается также, что в Финском заливе рыбаку-любителю разрешается в день наловить по пять кг корюшки, щуки и леща, а также пять судаков и не более 10 кг остальных видов рыб. Столько же рыбы разрешено за сутки поймать на Ладожском озере и в бассейнах впадающих в него рек. Данной акватории также предусмотрели норму по сигу – пять экземпляров.

На водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно ловить по пять кг леща и щуки, пять судаков, 50 г мотыля и 10 кг остальных видов рыб. В Новгородской области норма составляет пять экземпляров судака и пять кг щуки. Остальные виды не должны превышать 10 кг. На Псковско-Чудском водоёме разрешается поймать два экземпляра сига, пять судаков, двух угрей, семь кг щуки и по пять кг налима и леща.