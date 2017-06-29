В "Калининградтеплосети" рассказали, как замедлить рост тарифа на отопление

В "Калининградтеплосети" обещают, что закрытие угольных и мазутных котельных замедлит рост тарифа на тепло. Об этом в четверг, 29 июня, рассказал первый заместитель директора муниципального предприятия Дмитрий Ротарь, объясняя, как формируется тариф на тепло и почему при одной и той же стоимости тепла одни калининградцы вынуждены переплачивать, а другим удаётся сэкономить.



"Несмотря на относительно тёплые зимы, у калининградского тарифа на теплоснабжение — третье место по величине среди регионов СЗФО", — отметил Ротарь.



В долевом отношении 63% в составе тарифа — затраты на топливо. На тарифные показатели влияет и то, что сейчас "Теплосеть" эксплуатирует 53 угольных котельных, 2 мазутных и одну дизельную. На этих тепловых источниках себестоимость производства одной гигакалории очень высокая.



"Избавление Калининграда от этих дорогих и экологически небезопасных производств — одна из основных задач, стоящих перед предприятием. За минувшие пять лет количество таких котельных уменьшилось вдвое. К 2025 году "Теплосеть" планирует полностью закрыть все твёрдо- и жидкотопливные котельные, что позволит значительно замедлить рост тарифа на тепло для потребителей", — заявил представитель "Теплосети".



На предприятии обещают, что в ближайшие два года в Калининграде заменят более 20 километров теплотрассы и построят две новые газовые котельные. К 2025 году планируется модернизировать три крупнейшие районные теплостанции, увеличив их мощность на 150 мегаватт, что позволит подключить к тепловой системе сотни новостроек.