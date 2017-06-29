"Как в каменный век попали!": две пятиэтажки в Мамоново уже два года остаются без горячей воды

Жильцы двух домов в Мамоново уже два года живут без горячей воды. Об этом пишет "Страна Калининград".



"С горячей водой у нас уже давно всё плохо, — рассказала журналистам живущая в доме пенсионерка Ираида Соколова. — Поначалу её давали каждый день. Потом через два дня на третий, затем ещё реже. А где-то года два назад её и вовсе не стало, поскольку перестала работать старая угольная котельная".



По идее, старую котельную должна была заменить новая — газовая. Этот объект построили, но с подводом голубого топлива возникли какие-то сложности, поэтому пока котельная, как утверждает Ираида Васильевна, работает на мазуте. Да и то только во время отопительного сезона.



"Зимой у нас топили, но горячей воды не было, — поясняет она. — На дворе XXI век, а мы — жители двух домов, всего около 200 квартир — как будто в каменный век попали!"



Обитатели двух пятиэтажек приспособились к трудностям. Почти у всех в квартирах — в том числе и у Ираиды Васильевны — установлены бойлеры.



"Мы всем довольны, отсутствие горячей воды нам ничуть не мешает, — заявляет одна из пожилых женщин, наотрез отказавшаяся представляться. — Если надо, можно и в баню сходить. Невелика проблема".



"Конечно, человек ко всему привыкает, — соглашается Ираида Васильевна. — Но всё же это ненормально, когда в доме с центральным отоплением нет горячей воды. Я считаю, что это нарушение моих прав. Кроме того, не стоит забывать, что бойлеры далеко не дешёвые аппараты. Их приобретение может нанести серьёзный удар по семейному бюджету. Мы купили ещё четыре года назад. Тогда он стоил где-то три тысячи рублей. Сейчас — гораздо дороже".



Соколова не раз обращалась с жалобами к местным властям, однако получить ответы на свои вопросы, по её словам, не смогла. Отчаявшись, она написала письмо Владимиру Путину. И 24 мая этого года ей пришёл ответ из администрации президента, в котором говорится:



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