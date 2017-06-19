Кропоткин: В Калининграде надо закрыть все котельные на твёрдом топливе
Председатель городского совета Андрей Кропоткин считает, что в Калининграде надо закрыть все котельные на твёрдом топливе. Такое мнение он высказал в понедельник, 19 июня, на комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.
По мнению Андрея Кропоткина, стоило бы пересмотреть число котельных на твёрдом топливе, планируемых к закрытию, — всего в городе их около 50, а планируется закрыть 20.
"Думаю, нужно стремиться к тому, чтобы закрыть их полностью — это и повлечёт удешевление стоимости услуг по теплоснабжению, и экологию улучшит", — сказал Кропоткин.
В Калининграде до 2018 года закроют 25 угольных котельных.
Помимо этого, в текущем году завершатся проекты и сметы для реконструкции трех районных теплостанций – ''Северная'', ''Горького'' и ''Красная'', а также строительства газовой котельной ''Цепрусс'', на которую позже переключат многоквартирные жилые дома.
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