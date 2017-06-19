Кропоткин: В Калининграде надо закрыть все котельные на твёрдом топливе

Председатель городского совета Андрей Кропоткин считает, что в Калининграде надо закрыть все котельные на твёрдом топливе. Такое мнение он высказал в понедельник, 19 июня, на комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.



По мнению Андрея Кропоткина, стоило бы пересмотреть число котельных на твёрдом топливе, планируемых к закрытию, — всего в городе их около 50, а планируется закрыть 20.



"Думаю, нужно стремиться к тому, чтобы закрыть их полностью — это и повлечёт удешевление стоимости услуг по теплоснабжению, и экологию улучшит", — сказал Кропоткин.