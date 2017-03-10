В Калининграде ликвидируют пять угольных котельных

В Калининграде ликвидируют пять встроенных угольных котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Всех потребителей МП "Калининградтеплосеть" переведёт на иные, экологически безопасные энергоисточники.



"Последние месяцы "доживают" малые твердотопливные котельные, встроенные в жилые дома на улицах Кутузова, Судостроительной, Станочной и Артиллерийской", — отметили в мэрии.



Ещё одна котельная уже перестала действовать в конце января 2017 года. Она была встроена в здание довоенной постройки, в котором располагается Дом ночного пребывания Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области "Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий".



Учреждение и жилой дом, который раньше отапливался от того же объекта, сейчас подключены к газовой котельной на ул. Карташёва. Для перевода двух зданий на другой источник было проложено 360 метров новой теплотрассы.



Стоимость работ по консервации объекта и строительству новых сетей — около 4 млн рублей. Эти деньги предприятие изыщет из личных средств.