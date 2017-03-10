В Калининграде ликвидируют пять угольных котельных
Фото пресс-службы администрации Калининграда
В Калининграде ликвидируют пять встроенных угольных котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Всех потребителей МП "Калининградтеплосеть" переведёт на иные, экологически безопасные энергоисточники.
"Последние месяцы "доживают" малые твердотопливные котельные, встроенные в жилые дома на улицах Кутузова, Судостроительной, Станочной и Артиллерийской", — отметили в мэрии.
Ещё одна котельная уже перестала действовать в конце января 2017 года. Она была встроена в здание довоенной постройки, в котором располагается Дом ночного пребывания Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области "Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий".
Учреждение и жилой дом, который раньше отапливался от того же объекта, сейчас подключены к газовой котельной на ул. Карташёва. Для перевода двух зданий на другой источник было проложено 360 метров новой теплотрассы.
Стоимость работ по консервации объекта и строительству новых сетей — около 4 млн рублей. Эти деньги предприятие изыщет из личных средств.
В Калининграде до 2018 года закроют 25 угольных котельных
. В 2016 году планируется закрытие сразу 8-и угольных котельных по адресам: ул.Гагарина 1а, ул.Гагарина, 41-45, ул.Гагарина 50-52, ул.Гагарина,55, ул.Гагарина,109, ул.Молодая Гвардия 19, ул.Молодая Гвардия ,2 , ул.Танковая 4.
Помимо этого, в текущем году завершатся проекты и сметы для реконструкции трех районных теплостанций – ''Северная'', ''Горького'' и ''Красная'', а также строительства газовой котельной ''Цепрусс'', на которую позже переключат многоквартирные жилые дома.
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