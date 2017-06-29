В Калининграде прокуратура наказала детский летний лагерь за отсутствие медработника

Прокуратура Московского района Калининграда проверила соблюдение требований законодательства об обеспечении медицинского обслуживания на территории детских лагерей, организованных на базе образовательных учреждений, и установила нарушения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.



Прокуратура установила, что в летнем лагере, действующем при МАУ ДО ДЮЦ "Московский", отсутствует медицинский работник и не заключён соответствующий договор с медицинской организацией, а в случае необходимости медицинская помощь оказывается детям посредством вызова скорой медицинской помощи.



Поскольку по закону образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, там должен быть предусмотрен медицинский пункт или медицинский кабинет, изолятор для больных, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарём и оборудованием. При отсутствии медицинского кабинета допускается организация медицинского обслуживания в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах, обслуживающих детское население.



Руководителю детско-юношеского центра "Московский" внесено представление. После вмешательства прокуратуры образовательное учреждение заключило договор на медицинское обслуживание подростков и детей на период работы летнего лагеря.