Несколько калининградских детских лагерей оштрафовали за продукты без указания срока годности

В Неманском, Славском районах и в Советске перед открытием летней оздоровительной кампании 2017 года прокуратура проверила обеспечение безопасности детей и их питания в образовательных организациях, расположенных на территории района, и оштрафовала нарушителей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.



Проверка показала, что в лагерях принимают от поставщиков продукты (мясо, рыбу, фрукты и овощи) без сопроводительных документов и без маркировочных ярлыков о дате изготовления продуктов. Кроме того, не соблюдались условия и сроки хранения, использовалась деформированная посуда, отобранные суточные пробы отсутствовали или плохо хранились. Кроме того, были выявлены факты приготовления пищи из ненатуральных продуктов, а именно из фарша мяса механической обвалки и рыбного фарша.

Сообщается, что виновных оштрафовали, но общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей.