Анжелика Майстер рассказала, сколько детей отдохнуло в детских лагерях в июне

В июне в детских лагерях Калининградской области уже отдохнули и оздоровились порядка 42 тысяч детей. Об этом заявила врио министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, сообщают "Вести".



По словам чиновницы, летняя оздоровительная кампания проходит по плану и "без срывов".



"Планируется, что всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости в этом году будет охвачено 105 тысяч детей, или 98,7% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих оздоровлению. Из них почти 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 99,6% от общего числа таких детей", — заявила Майстер.