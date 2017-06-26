Анжелика Майстер рассказала, сколько детей отдохнуло в детских лагерях в июне
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В июне в детских лагерях Калининградской области уже отдохнули и оздоровились порядка 42 тысяч детей. Об этом заявила врио министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, сообщают "Вести".
По словам чиновницы, летняя оздоровительная кампания проходит по плану и "без срывов".
"Планируется, что всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости в этом году будет охвачено 105 тысяч детей, или 98,7% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих оздоровлению. Из них почти 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 99,6% от общего числа таких детей", — заявила Майстер.
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