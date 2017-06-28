"Везите в Калининград!": в районных больницах нет сыворотки от змеиного яда

В районых больницах нет сыворотки, которую необходимо вводить пострадавшему от укуса ядовитой змеи. Это выяснили журналисты калининградской "Комсомолки" , обзвонив несколько медучреждений.

Нужных препаратов не оказалось в правдинской, краснознаменской, полесской, озёрской, багратионовской ЦРБ. Во всех перечисленных больницах журналистам посоветовали обращаться в скорую.

По словам главного специалиста отдела герпетологии Калининградского зоопарка Виталия Алексеева, в регионе живут гадюки, ужи и медянки, часто за змей принимают безногих ящериц — например, веретеницу.

"Гадюки в регионе довольно малочисленны, осторожны и в целом избегают человека. Наиболее близкое к Калининграду место обитания гадюк — окрестности Космодемьянского", — рассказал учёный.

Начмед городской станции скорой медицинской помощи, главный специалист медицины катастроф в регионе Валерий Сергеев советует ехать в ближайшую больницу, ФАП или травмпункт, вызвать скорую. "Летальных случаев в нашей практике за несколько десятилетий от укуса гадюк не было. Но даже укус пчелы, шмеля, осы и шершня может привести к плачевному исходу, если начнётся сильная аллергическая реакция", — предупредил врач.