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"Везите в Калининград!": в районных больницах нет сыворотки от змеиного яда

17:51
  440 0
Архив Клопс.Ru
В районых больницах нет сыворотки, которую необходимо вводить пострадавшему от укуса ядовитой змеи. Это выяснили журналисты калининградской "Комсомолки", обзвонив несколько медучреждений. 
 
Нужных препаратов не оказалось в правдинской, краснознаменской, полесской, озёрской, багратионовской ЦРБ. Во всех перечисленных больницах журналистам посоветовали обращаться в скорую. 
 
По словам главного специалиста отдела герпетологии Калининградского зоопарка Виталия Алексеева, в регионе живут гадюки, ужи и медянки, часто за змей принимают безногих ящериц — например, веретеницу.
 
"Гадюки в регионе довольно малочисленны, осторожны и в целом избегают человека. Наиболее близкое к Калининграду место обитания гадюк — окрестности Космодемьянского", — рассказал учёный.
 
Начмед городской станции скорой медицинской помощи, главный специалист медицины катастроф в регионе Валерий Сергеев советует ехать в ближайшую больницу, ФАП или травмпункт, вызвать скорую. "Летальных случаев в нашей практике за несколько десятилетий от укуса гадюк не было. Но даже укус пчелы, шмеля, осы и шершня может привести к плачевному исходу, если начнётся сильная аллергическая реакция", — предупредил врач.
 
В этом году в Калининградской области гадюки не раз кусали людей. 5 июня в Багратионовском районе змея укусила дачника. 35-летнего калининградца доставили из пос. Тамбовское в областную клиническую больницу, где ввели противоядие. Ночь он провёл в реанимации.
 
19 марта на ул. Грибной в Калининграде местного жителя укусила гадюка. Мужчина, по его словам, страдает от аллергии, его госпитализировали в ЦГКБ. 

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